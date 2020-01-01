На Волыни 13-летняя девочка родила от своего отчима

Волынские полицейские рассказали о двух уголовных делах об изнасиловании падчериц их отчимами.

На Волыни полицейские расследуют два отдельных случая изнасилования несовершеннолетних. По информации пресс-службы регионального управления Нацполиции, двое волынян насиловали своих падчериц, о чем в итоге стало известно правоохранителям.

Читай также: Изнасиловали и задушили: В Киеве нашли труп женщины

Так, в июне 2020 года в Иваничевский райотдел поступило сообщение о том, что во время проверки по месту жительства одной из неблагополучных семей была выявлена беременная 13-летня девочка.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Во время досудебного расследования, в частности, после проведения ДНК-экспертизы полицейские установили, что к изнасилованию подростка причастен ее 63-летний отчим.

Читай также: Утащил в кусты и пытался изнасиловать: На Херсонщине задержан педофил

По факту следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины. 30 октября суд избрал для мужчины меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается. Девушка родила ребенка и сейчас находится под наблюдением врачей.

Второй похожий случай произошел в Киверцовском районе Волынской области. В местный райотдел полиции на днях поступила информация о возможном совершении сексуального насилия жителем района в отношении малолетней падчерицы.

Читай также: Жителя Житомирщины арестовали за развращение ребенка

В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что 46-летний мужчина с 2018 по 2020 год неоднократно вступал в половые отношения со своей 13-летней падчерицей против ее воли. Мать не верила дочери, но девочка, наконец, не выдержала и рассказала все руководителю местного отдела полиции.

По данному факту следователи также начали уголовное производство по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Девочку из семьи временно изъяли.

Читай также: В Киеве таксиста подозревают в изнасиловании

В обоих описанных случаях злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, в Запорожье вынесли приговор педофилу. Мужчина развращал маленькую дочь, а потом избил жену, чтобы она не сообщала в полицию.