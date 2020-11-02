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Украина подписала меморандум с Google: Что он означает

Комментариев: 1
Американская компания поможет развитию украинского туризма.
Украина подписала меморандум с Google: Что он означает
Украина подписала меморандум с Google: Что он означает
depositphotos.com

Украина, в лице Госагентства развития туризма, подписала меморандум с Google. Он направлен на совместную работу по развитию туристической отрасли и цифровизацию страны. Что ещё означает подписание документа, передаёт пресс-служба ведомства.

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В Гостуризме заявили, что туристическая отрасль одна из самых приоритетных в работе ведомства. Потому там понимают важность работы с ведущими мировыми компаниями.

Подписанный меморандум с Google подразумевает обмен опытом и реализацию ряда программ, направленных на развитие туризма в стране. Причём речь идёт как о внешнем, так и о внутреннем туризме.

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Также компания совместно в Гостуризмом организует лекции, семинары, форумы и исследования для понимания туристических отношений в Украине. Вместе с этим ведомство обменяется с Google опытом о цифровизации и внедрении новых технологий.

В Гостуризме уверены, что именно работа над цифровизацией туристической сферы поможет привлечь в Украину иностранных туристов. По данным ведомства, многие туристические офисы до сих пор не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в том числе и с сервисами Google. И это при условии широкого доступа к интернету во всех уголках государства. По этой причине власти также хотят организовать цифровое обучение для туристических сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Индии хотят отменить VIP-поезда для состоятельных туристов.

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Теги: туризм, Google, меморандум, цифровизация, туристы, Гостуризм
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Комментариев (1)
WTF2wtf    02.11.2020, 14:37
Оценка:  0
WTF2wtf
Gogle уже удалил из Плей Маркета запрещенный в Украине контент, вроде приложений российского ВК?
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