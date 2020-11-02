Международные партнёры призвали политиков объединиться.

В США обеспокоены конституционным кризисом в Украине. Необходимо восстановить веру украинцев и показать, что страна способна бороться с коррупцией, продолжая курс на Евросоюз и НАТО. Об этом заявили в американском посольстве в Украине.

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По словам представителей США, не только американская сторона обеспокоена последними событиями в Украине, которые связаны с решением Конституционного суда об отмене е-деклараций. Великобритания, Евросоюз, Германия, Канада и Япония также следят за ситуацией в стране.

“Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса“, – заявили в американском посольстве.

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Считается, что конституционный кризис начался в Украине после 27 октября, когда Конституционный суд отменил е-декларации. В свою очередь антикоррупционные ведомства заявили, что судьи действовали в собственных интересах, ибо против них завели уголовные дела. Некоторым судьям приписывают недостоверное декларирование.

В ответ президент Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о возобновлении работы е-деклараций. Также будет рассматриваться вопрос об увольнении старых судей и назначении новых. Закон Зеленского уже обсудили в Верховной Раде.