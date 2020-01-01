На Волыни мужчина перепутал шланги и оставил соседей без газа

Газ пропал в 15 квартирах.

Инцидент произошел в Нововолынске на Волыни. Там жильцы 15 квартир на ул. Солнечной остались без газа.

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Об этом сообщает местное издание Буг со ссылкой на Волыньгаз.

Уточняется, что житель многоэтажки пытался сам отремонтировать газовую колонку. Но в ходе работ перепутал шланги и вместо газовой системы подключился к водопроводной.

В итоге система газоснабжения заполнилась водой. В частности, вода попала в газовые приборы абонентов в трех квартирах.

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Чтобы вода не пошла дальше по распределительному газопроводу, коммунальщики перекрыли газ в 15 жилищах. Это помогло избежать аварии.

До конца дня воду из системы выкачали. Аварийная бригада восстановила подачу газа всем, кроме хозяина квартиры, где случился инцидент.

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