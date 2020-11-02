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Зеленский: Решения КСУ - быстрый путь к кровопролитию

Комментариев: 3
Президент записал аудиообращение к фракции "Слуги народа".
Президент записал аудиообращение к фракции "Слуги народа".
Президент записал аудиообращение к фракции "Слуги народа".
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда поставили страну на грань катастрофы. Это прямой путь к кровопролитию. Об этом он заявил в аудиообращении к народным депутатам от “Слуги народа“.

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Зеленский назвал поведение судей КСУ “странным“. Из-за этого Украина может быть втянута в кровавый хаос и государство престанет существовать как система прозрачных правил и договоренностей. 

Но если попытке “реванша“ старых коррупционных сил дать достойный ответ, если остановить хаос, который “творит Конституционный суд за деньги“, то наша страна может стать мощной политической силой.

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Глава государства заявил, что время разговоров закончилось, нужно “жестко перезагрузить всю систему“.

Напомним, что на прошлой неделе Конституционный суд признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. После этого Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий увольнение всех судей КСУ. 

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Теги: Владимир Зеленский, Конституционный суд
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Комментариев (3)
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Woodbrother    02.11.2020, 17:00
Оценка:  +2
Woodbrother
Игроь Валериевич решил подмять Украину под себя целиком.
Путин-Xyйло    02.11.2020, 17:17
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Тут уже не совсем ясно, возможно сам 3е решил что он "великий лидер" нации.
Стилистика    02.11.2020, 16:57
Оценка:  -1
Стилистика
Диктатуры захотелось?Или Коломойшу на трон?))
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