Зеленский: Решения КСУ - быстрый путь к кровопролитию

Президент записал аудиообращение к фракции "Слуги народа".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда поставили страну на грань катастрофы. Это прямой путь к кровопролитию. Об этом он заявил в аудиообращении к народным депутатам от “Слуги народа“.

Читай также: Конституционный суд заявил о давлении со стороны правительства

Зеленский назвал поведение судей КСУ “странным“. Из-за этого Украина может быть втянута в кровавый хаос и государство престанет существовать как система прозрачных правил и договоренностей.

Но если попытке “реванша“ старых коррупционных сил дать достойный ответ, если остановить хаос, который “творит Конституционный суд за деньги“, то наша страна может стать мощной политической силой.

Читай также: Один из судей КСУ подал в отставку

Глава государства заявил, что время разговоров закончилось, нужно “жестко перезагрузить всю систему“.

Напомним, что на прошлой неделе Конституционный суд признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. После этого Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий увольнение всех судей КСУ.