В Минздраве украинцам порекомендовали запастись пульсоксиметрами
В Министерстве здравоохранения попросили украинцев не паниковать и не скупать массово лекарства, которые считают действенными при коронавирусе. Вместо этого по возможности там советуют купить специальный прибор для измерения кислорода в крови пульсоксиметр.
Такую рекомендацию дала населению замминистра МОЗ Ирина Мыкичак во время брифинга 2 ноября.
Мы просим не сметать с аптечных полок препараты, которые не имеют особого лечебного эффекта. Не стоит скупать лекарства впрок. Лучше, если есть лишняя копейка, купить пульсоксиметр. В нынешней ситуации с коронавирусом важно, чтобы такой аппарат был в доме наравне с термометром и тонометром. Так вы сможете самостоятельно проконтроллировать здоровье и облегчите работу семейному врачу, - отметила заместитель министра.
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С помощью пульсоксиметра можно выявить насыщенность крови кислородом. Это поможет вовремя понять, что у больного коронавирусом появилась кислородная недостаточность. Стоит стандартный аппарат в среднем тысячу гривен, цена стартует от 450 грн.
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В то же время Мыкичак подчеркнула, что ни в коем случае нельзя самостоятельно прописывать себе препараты при COVID-19. Особенно это касается иммунопротекторов, иммуномодуляторов и антибиотиков.
Напомним, ранее мы писали, что названы штрафы за не ношение масок в Украине.