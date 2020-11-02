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В Минздраве украинцам порекомендовали запастись пульсоксиметрами

Комментариев: 5
В МОЗ считают, что дома должен быть прибор для измерения кислорода в крови.
Ирина Мыкичак просит не паниковать
Ирина Мыкичак просит не паниковать
facebook.com/moz.ukr

В Министерстве здравоохранения попросили украинцев не паниковать и не скупать массово лекарства, которые считают действенными при коронавирусе. Вместо этого по возможности там советуют купить специальный прибор для измерения кислорода в крови пульсоксиметр.

Такую рекомендацию дала населению замминистра МОЗ Ирина Мыкичак во время брифинга 2 ноября.

Мы просим не сметать с аптечных полок препараты, которые не имеют особого лечебного эффекта. Не стоит скупать лекарства впрок. Лучше, если есть лишняя копейка, купить пульсоксиметр. В нынешней ситуации с коронавирусом важно, чтобы такой аппарат был в доме наравне с термометром и тонометром. Так вы сможете самостоятельно проконтроллировать здоровье и облегчите работу семейному врачу, - отметила заместитель министра.

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С помощью пульсоксиметра можно выявить насыщенность крови кислородом. Это поможет вовремя понять, что у больного коронавирусом появилась кислородная недостаточность. Стоит стандартный аппарат в среднем тысячу гривен, цена стартует от 450 грн.

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В то же время Мыкичак подчеркнула, что ни в коем случае нельзя самостоятельно прописывать себе препараты при COVID-19. Особенно это касается иммунопротекторов, иммуномодуляторов и антибиотиков.

Так выглядит прибор
Так выглядит прибор
depositphotos.com

Напомним, ранее мы писали, что названы штрафы за не ношение масок в Украине.

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Теги: МОЗ, видео, коронавирус, брифинг, лекарства, аппарат
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Комментариев (5)
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Woodbrother    02.11.2020, 16:27
Оценка:  +1
Woodbrother
Нафиг нужен этот прибор. Если начнется задышка, после резкого падения температуры, значит сатурация у вас упала с 98-99 до 90-94. А если задышка не уходит и перейдет в полную ж_пу, то сатурация явно ниже 85. Все очень просто. Задышку дома не вылечить. Дома только поминки можно организовать.
Стилистика    02.11.2020, 16:51
Оценка:  -2
Стилистика
Ты статьи читаешь выборочно?Часто имея падение сатурации до 70 с чем то,больной НЕ ЧУВСТВУЕТ ОДЫШКИ!В этом коварность ковида.
Woodbrother    02.11.2020, 16:54
Оценка:  +2
Woodbrother
Личный опыт говорит об обратном.
vovaKor    02.11.2020, 16:06
Оценка:  +3
vovaKor
ну так выдайте простому народу эти чудо приборы раз мозгов не хватает
Woodbrother    02.11.2020, 16:28
Оценка:  +4
Woodbrother
Не та нынче власть. Поганые слугонароды только воровать в совй карман могут. Функция - давать у них вообще отсутствует как таковая
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