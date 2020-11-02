Закон КСУ: Зеленский может прийти на заседание "Слуги народа"

Депутаты будут обсуждать увольнение судей.

Владимир Зеленский может прийти на заседание “Слуги народа“. Партия будет собираться в понедельник, 2 ноября, вечером. Подробности передаёт РБК.

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На заседании “Слуги народа“ рассмотрят закон о КСУ, предложенный президентом. Последний предлагает уволить действующих судей Конституционного суда.

Владимир Зеленский также уже записал видеообращение к депутатам, с призывом “перезагрузить“ КСУ, и сделать это жёстко.

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Закон президента уже обсудили в Верховной Раде. По имеющимся данным, депутатам предлагают проголосовать за возвращение е-деклараций. Об увольнении судей речи пока не идёт. Тем не менее, в Раде считают, что новый состав КСУ может появиться уже в середине 2021 года.