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Закон КСУ: Зеленский может прийти на заседание "Слуги народа"

Комментариев: 2
Депутаты будут обсуждать увольнение судей.
Закон КСУ: Зеленский может прийти на заседание "Слуги народа"
Закон КСУ: Зеленский может прийти на заседание "Слуги народа"
Офис президента Украины

Владимир Зеленский может прийти на заседание “Слуги народа“. Партия будет собираться в понедельник, 2 ноября, вечером. Подробности передаёт РБК.

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На заседании “Слуги народа“ рассмотрят закон о КСУ, предложенный президентом. Последний предлагает уволить действующих судей Конституционного суда.

Владимир Зеленский также уже записал видеообращение к депутатам, с призывом “перезагрузить“ КСУ, и сделать это жёстко.

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Закон президента уже обсудили в Верховной Раде. По имеющимся данным, депутатам предлагают проголосовать за возвращение е-деклараций. Об увольнении судей речи пока не идёт. Тем не менее, в Раде считают, что новый состав КСУ может появиться уже в середине 2021 года.

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Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, закон, Конституционный суд Украины
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Комментариев (2)
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Woodbrother    02.11.2020, 17:07
Оценка:  0
Woodbrother
Владелец клована ЗЕ требует всей полноты власти в стране. Надо пользоваться случаем, пока 73% лохов деморализованы при помощи клоунады. Второго такого шанса у Игоря Валериевича не будет. Куй железо не отходя от кассы
Путин-Xyйло    02.11.2020, 16:21
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Надо законы исправлять, а не власть узурпировать, вова.
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