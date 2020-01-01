90% протоколов о нарушении карантина не рассмотрены – МВД

Правоохранители жалуются, что суды саботируют рассмотрение протоколов, нарушители остаются безнаказанными.

Несмотря на сообщения о тысячах выписанных штрафов, на практике наказания за нарушение масочного режима не реализуются. Об этом заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол, в комментарии “Украина 24“.

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Так, комментируя предложенный Минздравом законопроект об усилении ответственности за несоблюдение правил карантина и повышение штрафов за отсутствие маски, Апостол указал на и без того большое количество штрафов.

“Я не читал этот законопроект, но хочу вспомнить про десятки тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция совершает проверку соблюдения противоэпидемических мер. Если брать по Киеву, то более 4 тысяч таких протоколов составлено, в том числе более тысячи – в отношении юридических лиц“, - сказал советник министра.

По его словам, проблема в том, что наказания не реализуются на практике.

Другая ветвь власти – судебная – не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти — и законодательная, и исполнительная, и судебная. Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8-10 процентов, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был, - сказал Апостол.

Напомним, Кличко рассказал, когда введут “локдаун“ в Киеве. Введение жесткого карантина в столице возможно, но только в качестве крайней меры.