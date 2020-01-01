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Больницы Ужгорода заполнены больными с COVID на 100%

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Тяжелобольных везут в больницы других районов Закарпатской области.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Ужгороде по состоянию на 2 ноября больницы, предназначенные для лечения больных с COVID-19, заполнены на 100%. Поэтому тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов Закарпатской области. Об этом проинформировала пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Закарпатская ОГА обвинила городские власти в саботировании решений Государственной и региональной комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об увеличении количества койко-мест для пациентов с коронавирусом. 

Также власти Ужгорода проигнорировали распоряжение министра здравоохранения Максима Степанова о создании на базе Центральной городской больницы №1 многопрофильного госпиталя для лечения пациентов с COVID-19.

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Сейчас пациентов с COVID-19 в тяжелой форме везут в больницы других районов Закарпатской области. В результате во время транспортировки один из пациентов умер.

Ранее стало известно, что мэр Ужгорода Богдан Андреев попросил министра здравоохранения Максима Степанова ослабить карантин. И это несмотря на "красную зону" карантина и переполненные больницы.

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Теги: Ужгород, больницы, COVID-19, коронавирус
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