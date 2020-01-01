Завтра в Украине дожди, похолодание придет позже – синоптики

Осенние дожди пока пройдут с относительно комфортной температурой.

Во вторник, 3 ноября, в Украине прогнозируют дожди на западе страны, но ближайшее ощутимое похолодание придет только на следующей неделе. Об этом сообщает на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

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“Вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть центра. На остальной территории – без существенных осадков“, - сообщила она.

Температура воздуха завтра в течение дня +8+13 градусов, на юге +10+15 градусов. В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с температурой воздуха днем ​​около +10 градусов.

По прогнозу синоптиков, эта неделя в основном будет сухой, дожди прогнозируют только во вторник и четверг, 5 ноября.

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Диденко отмечает, что ближайшее ощутимое похолодание придет только на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.

Ночью и утром в Украине местами туманы.

facebook.com/tala.didenko

Напомним, в Украине ноябрь начинается с холодов. Синоптики дают неутешительные прогнозы.