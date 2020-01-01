Завтра в Украине дожди, похолодание придет позже – синоптики
Во вторник, 3 ноября, в Украине прогнозируют дожди на западе страны, но ближайшее ощутимое похолодание придет только на следующей неделе. Об этом сообщает на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.
Читай также: Какой будет погода в ноябре: Прогноз синоптиков
“Вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть центра. На остальной территории – без существенных осадков“, - сообщила она.
Температура воздуха завтра в течение дня +8+13 градусов, на юге +10+15 градусов. В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с температурой воздуха днем около +10 градусов.
По прогнозу синоптиков, эта неделя в основном будет сухой, дожди прогнозируют только во вторник и четверг, 5 ноября.
Читай также: Карпаты засыпало снегом
Диденко отмечает, что ближайшее ощутимое похолодание придет только на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.
Ночью и утром в Украине местами туманы.
Напомним, в Украине ноябрь начинается с холодов. Синоптики дают неутешительные прогнозы.