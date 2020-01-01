В Одессе за соблюдением карантина начали следить рейдовые группы

В них входят полицейские и представители органов власти.

В Одесской области созданы специальные рейдовые мобильные группы, которые уже начали следить за соблюдением правил карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Решение о создании мобильных групп власти Одесщины приняли после того, как Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в очередной раз обновила список карантинных зон.

Большинство населенных пунктов Одесской области, в том числе сама Одесса, входят в “оранжевую зону“ карантина.

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В состав рейдовых мобильных групп входят полицейские и представители органов власти. За минувшие сутки, 1 ноября, совместные мобильные группы провели около 40 рейдов по магазинам и заведениям общественного питания, составлено 17 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Ранее в Харькове, который остается в “красной“ карантинной зоне, полиция провела рейды на станциях и в вагонах метрополитена. Нарушителям масочного режима предлагали покинуть метро.