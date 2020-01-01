В Ивано-Франковске стреляли: Есть раненые

Мужчина выстрелил в 23-летнюю девушку.

В Ивано-Франковске 1 ноября в районе 20:40 произошла перестрелка. 47-летний мужчина выстрелил в 23-летнюю девушку, после чего пошёл “гулять“. По дороге у него случился конфликт ещё с двумя мужчинами, у которых также был пистолет. Подробности сообщает полиция.

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По данным правоохранителей, в результате перестрелки было госпитализировано трое человек. Подозреваемый ранее судим не был. Он якобы выстрелил в молодую девушку из револьвера Флобера на улице Карпатская, после чего пошёл в сторону улицы Пулюя.

Возле одного из магазинов подозреваемый поссорился с двумя мужчинами. Он достал пистолет и начал стрелять по недругам. У последних при себе оказался травматический пистолет “Форд 17“. Мужчины начали стрелять в ответ.

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В итоге перестрелки, 47-летний дебошир получил ранения грудной клетки, правой кисти руки и головы. Мужчины, с которыми обвиняемый конфликтовал, также получили травмы. У одного из них найдена пуля в районе нижней челюсти, а у другого диагностировано ранение головы. Что касается 23-летней девушки, у неё ранение голени.

В полиции уточняют, что обвиняемый был не пьяным. Наркотиков в его организме также не нашли. Причина стрельбы по жителям Ивано-Франковска правоохранителям тоже неизвестна.

Как бы то ни было, стрелку грозит до 7 лет тюрьмы, уголовное дело против него уже открыто.

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