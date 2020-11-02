Арахамия приехал в КСУ разбираться с "супертурборежимом" суда

Глава "Слуг народа" считает, что суд работает непрозрачно.

Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия хочет пообщаться с председателем Конституционного суда Александром Тупицким, чтобы узнать причину “супертурборежима“, в котором последнее время работает суд. Об этом глава президентской фракции заявил в комментарии журналистам на крыльце КСУ, куда он прибыл 2 ноября.

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“Подчеркиваю, что никакие двери мы ломать не будем и призывать к этому... Возможно, господин Тупицкий объяснит, почему это произошло, может, из-за COVID. Я выйду и вам доложу ... Буду просить господина Тупицкого, возможно, сделать перерыв на 10 минут и объяснить, почему именно так все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно“, - заявил нардеп.

Арахамия отметил, что к нему могут присоединиться еще несколько нардепов “Слуги народа“ и не исключил, что их визит судьи могут расценить как “элемент давления“. В то же время он отметил, что их цель – пообщаться и получить разъяснения.

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Относительно возможных путей решения конституционного кризиса в стране Арахамия сказал, что хорошим шагом была бы добровольная отставка судей КС на фоне потери доверия общества или отставка Тупицкого. Однако такой вариант председателю фракции СН видится маловероятным.

Напомним, Зеленский заявил, что решения КСУ – быстрый путь к кровопролитию. Президент записал аудиообращение к фракции “Слуги народа“.