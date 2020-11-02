Франция поможет Украине с возвращением Крыма – МИД

Французы поддерживают решительность Зеленского.

Франция поможет Украине с возвращением Крыма. Страна примет участие в Крымской платформе, которая пройдёт в Киеве. МИД Украины уже пригласили французскую сторону к рассмотрению. Подробности сообщаются на сайте ведомства.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл разговор с министром иностранных дел Франции и министром Европы Жан-Ивом Ле Дрианом. Главы МИД обсудили российскую агрессию на Донбассе и усилия, приложенные к прекращению огня.

Также политики обсудили вопрос Крыма. В сообщении указывается:

“Франция поддерживает решительность, с которой президент Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации“.

Как результат, Кулеба пригласил французскую сторону принять участие в Крымской платформе. Последняя рассмотрит все необходимые данные.

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Во время общения глав МИД не обошлось и без обсуждения проблем Украины. Так, министры затронули ситуацию с Конституционным судом, его решениями и антикоррупционным законодательством.

Стоит отметить, что целью Крымской платформы является деоккупация украинского полуострова. Саммит может пройти уже 21 мая 2021 года. Вместе с Францией вернуть Крыму украинские границы будут помогать США и Великобритания. По крайней мере страны готовы предоставить свою помощь.

Ранее сообщалось, что самопровозглашённый “глава“ властей оккупированного Крыма Аксёнов ответил на слухи об отставке.