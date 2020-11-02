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Франция поможет Украине с возвращением Крыма – МИД

Комментариев: 7
Французы поддерживают решительность Зеленского.
Франция поможет Украине с возвращением Крыма – МИД
Франция поможет Украине с возвращением Крыма – МИД
Дмитрий Кулеба / Фейсбук

Франция поможет Украине с возвращением Крыма. Страна примет участие в Крымской платформе, которая пройдёт в Киеве. МИД Украины уже пригласили французскую сторону к рассмотрению. Подробности сообщаются на сайте ведомства.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл разговор с министром иностранных дел Франции и министром Европы Жан-Ивом Ле Дрианом. Главы МИД обсудили российскую агрессию на Донбассе и усилия, приложенные к прекращению огня.

Также политики обсудили вопрос Крыма. В сообщении указывается:

“Франция поддерживает решительность, с которой президент Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации“.

Как результат, Кулеба пригласил французскую сторону принять участие в Крымской платформе. Последняя рассмотрит все необходимые данные.

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Во время общения глав МИД не обошлось и без обсуждения проблем Украины. Так, министры затронули ситуацию с Конституционным судом, его решениями и антикоррупционным законодательством.

Стоит отметить, что целью Крымской платформы является деоккупация украинского полуострова. Саммит может пройти уже 21 мая 2021 года. Вместе с Францией вернуть Крыму украинские границы будут помогать США и Великобритания. По крайней мере страны готовы предоставить свою помощь.

Ранее сообщалось, что самопровозглашённый “глава“ властей оккупированного Крыма Аксёнов ответил на слухи об отставке.

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Теги: Франция, Украина, Крым, оккупация, Крымский форум
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Комментариев (7)
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Вася_с_Иваново    02.11.2020, 18:27
Оценка:  -20
Вася_с_Иваново
Укры, зачем вы себе выбираете во власть таких редкостных толпоепов?
сергей11    02.11.2020, 18:43
Оценка:  +3
сергей11
С вас пример берём..
Путин-Xyйло    02.11.2020, 19:11
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Кацап, вы власть вообще не выбираете, вам ее назначают!
Вася_с_Иваново    02.11.2020, 19:27
Оценка:  -20
Вася_с_Иваново
Марсиане?
Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 19:49
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Васян, вот тебе пример. На деревне появился новый староста. И не имеет значения, выбирал ты его или нет, он придет вечером и совершит с тобой акт содомии. Вот такая твоя деревня, сизоносый.
Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 18:22
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
"Решительность" Зеленского - это что-то сродни грациозности бегемота.
Путин-Xyйло    02.11.2020, 19:13
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Не скажи, 3еленский решительно тупит.
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