В центре Киева угрожают подорвать ресторан

Как пишут СМИ, речь идет о вареничной Катюша на бульваре Леси Украинки на Печерске. В заведении новость не комментируют.

Неизвестный мужчина угрожает взорвать ресторан в Печерском районе Киева. Об этом со ссылкой на Печерское управление полиции сообщает Суспильне в понедельник, 2 ноября.

"Поступила информация о том, что неизвестный угрожал взорвать ресторан. На место выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сообщение такое поступило, сейчас эта информация проверяется", - заявила пресс-секретарь Печерского управления Оксана Тищенко.

Издание добавляет, что больше деталей в полиции обещают сообщить позже.

Кроме того, Суспильне пишет, что по предварительной информации речь идет о вареничной Катюша на бульваре Леси Украинки, 24. При этом администратор заведения по телефону сказала, что комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.

Напомним, что ранее в Киеве взорвали гранату у офисного здания. Ночью неизвестный взорвал гранату в Оболонском районе столицы. Взрывом повреждены забор и фасад дома.

Также сообщалось, что на Житомирщине прогремел взрыв у офиса кандидата в мэры. В здании гостиницы Коростень находится офис кандидата на должность городского головы Юрия Выговского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet