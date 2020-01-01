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В центре Киева угрожают подорвать ресторан

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Как пишут СМИ, речь идет о вареничной Катюша на бульваре Леси Украинки на Печерске. В заведении новость не комментируют.
Неизвестный угрожает взорвать ресторан в центре Киева
Неизвестный угрожает взорвать ресторан в центре Киева
Карина Бугайченко / Суспильне

Неизвестный мужчина угрожает взорвать ресторан в Печерском районе Киева. Об этом со ссылкой на Печерское управление полиции сообщает Суспильне в понедельник, 2 ноября.

"Поступила информация о том, что неизвестный угрожал взорвать ресторан. На место выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сообщение такое поступило, сейчас эта информация проверяется", - заявила пресс-секретарь Печерского управления Оксана Тищенко.

Издание добавляет, что больше деталей в полиции обещают сообщить позже.

Кроме того, Суспильне пишет, что по предварительной информации речь идет о вареничной Катюша на бульваре Леси Украинки, 24. При этом администратор заведения по телефону сказала, что комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.

Напомним, что ранее в Киеве взорвали гранату у офисного здания. Ночью неизвестный взорвал гранату в Оболонском районе столицы. Взрывом повреждены забор и фасад дома.

Также сообщалось, что на Житомирщине прогремел взрыв у офиса кандидата в мэры. В здании гостиницы Коростень находится офис кандидата на должность городского головы Юрия Выговского.

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Теги: Киев, угроза, полиция, взрыв, ресторан, рестораны, угрозы, кафе
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Источник: korrespondent.net

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