В Борисполе прохожий спас 14-летнюю девушку от изнасилования
В Борисполе неравнодушный гражданин предотвратил изнасилование несовершеннолетней девушки и помог патрульным задержать насильника. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции Киевской области.
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В субботу, в полночь, мужчина услышал, что на улице 2-я Новая города Борисполь из подвала раздается женский крик о помощи, и сразу вызвал полицейских. Патрульные прибыли на место вызова и действительно услышали из подвала крик о помощи женским голосом и угрозы мужским.
Не теряя ни минуты, стражи порядка зашли в подвал и увидели напуганную 14-летнюю девушку. Рядом с ней обнаружили и задержали мужчину, на которого указала девушка, - сообщили в полиции.
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Потерпевшая рассказала, что мужчина избил ее и пытался изнасиловать.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.
Напомним, на Волыни 13-летняя девочка родила от своего отчима. Волынские полицейские рассказали о двух уголовных делах об изнасиловании падчериц их отчимами.