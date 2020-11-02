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В Борисполе прохожий спас 14-летнюю девушку от изнасилования

Комментариев: 5
В подвале мужчина избил и намеревался изнасиловать школьницу.
Нападавшего задержали на месте происшествия
Нападавшего задержали на месте происшествия
facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В Борисполе неравнодушный гражданин предотвратил изнасилование несовершеннолетней девушки и помог патрульным задержать насильника. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции Киевской области.

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В субботу, в полночь, мужчина услышал, что на улице 2-я Новая города Борисполь из подвала раздается женский крик о помощи, и сразу вызвал полицейских. Патрульные прибыли на место вызова и действительно услышали из подвала крик о помощи женским голосом и угрозы мужским.

Не теряя ни минуты, стражи порядка зашли в подвал и увидели напуганную 14-летнюю девушку. Рядом с ней обнаружили и задержали мужчину, на которого указала девушка, - сообщили в полиции.

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Потерпевшая рассказала, что мужчина избил ее и пытался изнасиловать.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, на Волыни 13-летняя девочка родила от своего отчима. Волынские полицейские рассказали о двух уголовных делах об изнасиловании падчериц их отчимами.

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Теги: изнасилование, девушка, Борисполь, Киевская область, педофил
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 18:49
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Молодец, конечно, но если бы сам ворвался в подвал и отпиzдил негодяя - был бы втройне молодец. Ведь аваковские полицаи могли и не успеть - всем известно как "быстро" они реагируют на вызовы.
Natalila1970    02.11.2020, 19:01
Оценка:  0
Natalila1970
палка имеет два конца....В шею дать мало,а за посильнее погут посадить.Нашему правосудию верить стрёмно.
GreenPeace!    02.11.2020, 18:30
Оценка:  +4
GreenPeace!
Слава Богу,что неравнодушные люди есть.Когда-то я девушку спасла от такого же....она так орала помогите,что я в наушниках услышала...зато все спокойно проходили мимо.
Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 18:46
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
У них наушники были круче. Шутка. На самом деле снимаю шляпу.
Asmo    02.11.2020, 19:41
Оценка:  +3
Asmo
бывает по-разному как то услышали мы, сидя в квартире, аналогичные призывы о помощи, спустились, а мой товарищ первый побежал, сбил чувака с ног и начал крутить, в итоге пока мы до него добежали барышня с криками "отпусти моего мужа" расцарапала ему пол-лица, вот так, а думали реальное нападение..
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