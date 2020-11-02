В Борисполе прохожий спас 14-летнюю девушку от изнасилования

В подвале мужчина избил и намеревался изнасиловать школьницу.

В Борисполе неравнодушный гражданин предотвратил изнасилование несовершеннолетней девушки и помог патрульным задержать насильника. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции Киевской области.

Читай также: Утащил в кусты и пытался изнасиловать: На Херсонщине задержан педофил

В субботу, в полночь, мужчина услышал, что на улице 2-я Новая города Борисполь из подвала раздается женский крик о помощи, и сразу вызвал полицейских. Патрульные прибыли на место вызова и действительно услышали из подвала крик о помощи женским голосом и угрозы мужским.

Не теряя ни минуты, стражи порядка зашли в подвал и увидели напуганную 14-летнюю девушку. Рядом с ней обнаружили и задержали мужчину, на которого указала девушка, - сообщили в полиции.

Читай также: Избил жену, изнасиловал дочь: В Запорожье вынесли приговор педофилу

Потерпевшая рассказала, что мужчина избил ее и пытался изнасиловать.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, на Волыни 13-летняя девочка родила от своего отчима. Волынские полицейские рассказали о двух уголовных делах об изнасиловании падчериц их отчимами.