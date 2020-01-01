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Сепаратисты дважды обстреляли ВСУ на Донбассе

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Утром в районе поселка Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку от Старогнатовки.
Ответный огонь украинские военные не открывали
Ответный огонь украинские военные не открывали
mil.gov.ua
 
Незаконные вооруженные формирования с начала текущих суток дважды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Об этом вечером в понедельник, 2 ноября,сообщил штаб Операции объединенных сил.
 
 
Так, утром в районе поселка Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку от Старогнатовки.
 
Выстрелы были неприцельные, поэтому ответный огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.
 
В районе проведения ООС на участках вдоль линии разграничения саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций разминировано почти 2 га и передали на уничтожение 10 найденных боеприпасов.
 
Как сообщалось, за минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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