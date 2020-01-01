Сепаратисты дважды обстреляли ВСУ на Донбассе

Утром в районе поселка Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку от Старогнатовки.

Незаконные вооруженные формирования с начала текущих суток дважды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Об этом вечером в понедельник, 2 ноября, сообщил штаб Операции объединенных сил.

Так, утром в районе поселка Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку от Старогнатовки.

Выстрелы были неприцельные, поэтому ответный огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.

В районе проведения ООС на участках вдоль линии разграничения саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций разминировано почти 2 га и передали на уничтожение 10 найденных боеприпасов.

Как сообщалось, за минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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