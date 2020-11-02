КСУ не проводил "зрадоподбного" заседания по земле – Арахамия

Глава пропрезидентской фракции рассказал о результатах встречи с главой Конституционного суда.

Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия встретился с главой Конституционного суда Александром Тупицким и тот заверил, что Суд не планирует в ближайшее время рассматривать жалобу группы народных депутатов о неконституционности закона о земле. Об этом Арахамия рассказал журналистам на выходе из здания Суда.

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“Он (Тупицкий - ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит “зрадоподбное“ заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний“, - сообщил нардеп.

По его словам, сейчас рассматривается ряд законов связанных с законом о рынке земли, но не сам главный закон о земле.

Арахамия отметил, что просил Тупицкого проводить рассмотрение “в максимально открытом режиме“, чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

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По вопросу конституционности закона о языке, председатель КСУ сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи “хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе“.

Кроме того, председатель КСУ пообещал главе парламентских “Слуг народа“, что будет привлекать к работе международных партнеров, “чтобы не было лишних обвинений“.

Напомним, ранее Арахамия приехал к зданию КС для разговора с главой ведомства.