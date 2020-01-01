Конституционный суд не принял решение по "земельному закону"

Дата следующего заседания остаётся неизвестной.

В понедельник, 2 ноября, прошло заседание Конституционного суда Украины (КСУ). Судьи рассматривали “земельный“ закон. Подробнее о заседании сообщили в пресс-службе ведомства. Данные передаёт Лига.Новости.

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В рамках прошедшего заседания КСУ рассматривал представление депутатов. Они просили объяснить положения “земельного“ закона о том, что земля Украины является собственностью народа, которую охраняет государство. По данным пресс-службы ведомства, судьи так не приняли никакого решения.

Так как заседание не принесло результатов, Конституционный суд должен будет провести ещё одно заседание. Дата последнего пока что неизвестна.

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Примечательно, что в суд было подано всего два представления о земле. Одно из них касается закона о рынке земли и его отмене. Как считалось ранее, КСУ должен был принять решение об отмене запуска земельного рынка сельскохозяйственного назначения.

Своё опасение о конституционном кризисе в Украине уже высказали в США. Американское посольство призывает политиков объединиться.