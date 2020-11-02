Два варианта. Что депутаты сделают с КС

Владимир Зеленский призывает Слугу народа поддержать полную перезагрузку Конституционного суда, но есть у депутатов и другие варианты.

Что депутаты будут делать с Конституционным судом

Кризис вокруг Конституционного суда продолжается. Президент Владимир Зеленский предлагает просто распустить суд, а его решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование признать никчемным.

Но также в Раде есть законопроект о простом восстановлении, отмененных судом норм. Сам суд при этом предлагается не распускать.

Корреспондент.net анализировал пути выхода из политического кризиса.

Президент настаивает

Зеленский записал специально аудиообращение к фракции Слуга народа, которое тут же стало достоянием общественности. В нем он призвал депутатов “принять жесткое решение в отношении Конституционного суда”.

“Если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона, надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение", - заявил Зеленский.

По его словам, решение судей КС "в считанные часы поставило страну на грань катастрофы" и представляет собой "прямой и быстрый путь к кровопролитию, противостоянию на улицах".

“Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в сторонке и смеются?.. Сегодня все смотрят на нас. И мы либо докажем, что являемся настоящей партией, которая умеет в тяжелые времена объединяться, либо докажем, что мы такие же, как все. Легко распадаемся на фракции и легко продаемся”, - мотивировал Зеленский слуг.

Альтернативное решение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением КС.

НАПК снова сможет вести учет и обнародование деклараций, осуществлять их контроль и проверку, осуществлять мониторинг образа жизни чиновников.

При этом предлагается поручить правительству разработать отдельный законопроект о создании системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности.

По задумке Разумкова таким образом получится вернуть электронное декларирование в первоначальном виде. А потом уже в нормальном режиме менять закон за 2 месяца.

“Верховная Рада должна продемонстрировать свою консолидированную позицию. Считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе", - полагает спикер.

А судьи что?

Пока Рада думает, что делать с решением КС по декларациям, судьи останавливаться не планируют. Они уже начали рассматривать конституционность закона о рынке земли. То есть могут отменить еще одну реформу.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко утверждает, что в понедельник Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

По его словам, толкование понятия "земля " как объекта права собственности не является ключевым в данном представлении.

Слуги народа во главе с руководителем монобольшинства Даввидом Арахамией решили наведаться в КС, чтобы выяснить для чего такая спешка.

“Буду просить главу суда господина Тупицкого, возможно, сделать перерыв на 10 минут и объяснить, почему именно так все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно", - объяснил свои мотивы Арахамия.

Относительно возможных путей решения конституционного кризиса в стране Арахамия сказал, что хорошим шагом была бы добровольная отставка судей КС на фоне потери доверия общества или отставка Тупицкого. Однако такой вариант председателю фракции СН видится маловероятным.

При этом Арахамия прогнозирует, что голоса за инициативу Владимира Зеленского по роспуску КС в Раде найдутся.