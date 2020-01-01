Беглых "беркутовцев" будут судить заочно – Офис Генпрокурора
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом. Киева предоставлено разрешение на специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего сотрудника подразделения милиции особого назначения "Беркут" в Харьковской области. Это первое решение о заочном судебном разбирательстве по делам Майдана, сообщает пресс-служба ОГП.
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Экс-правоохранитель обвиняется в превышении власти и служебных полномочий – нанесении 1 декабря 2013 на ул. Банковой в г. Киеве телесных повреждений участнику акции протеста (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Указанное решение суда позволяет осуществлять судебное разбирательство уголовного производства в отсутствие обвиняемого, который скрывается от органов следствия и суда и с 18 сентября 2015 находится в розыске.
Напомним, суд отказался заочно брать Януковича под стражу. Ходатайство прокуратуры отклонили из-за процедурных нарушений.