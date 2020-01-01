Беглых "беркутовцев" будут судить заочно – Офис Генпрокурора

В "делах Майдана" состоится первый заочный судебный процесс. До сих пор судили только тех, кого поймали.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом. Киева предоставлено разрешение на специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего сотрудника подразделения милиции особого назначения "Беркут" в Харьковской области. Это первое решение о заочном судебном разбирательстве по делам Майдана, сообщает пресс-служба ОГП.

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Экс-правоохранитель обвиняется в превышении власти и служебных полномочий – нанесении 1 декабря 2013 на ул. Банковой в г. Киеве телесных повреждений участнику акции протеста (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Указанное решение суда позволяет осуществлять судебное разбирательство уголовного производства в отсутствие обвиняемого, который скрывается от органов следствия и суда и с 18 сентября 2015 находится в розыске.

Напомним, суд отказался заочно брать Януковича под стражу. Ходатайство прокуратуры отклонили из-за процедурных нарушений.