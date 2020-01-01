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В ДТП под Черниговом погибли двое: Задержан прокурор

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По версии следствия, правоохранитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.
В ДТП под Черниговом погибли двое: Задержан прокурор
© cn.npu.gov.ua
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В ДТП под Черниговом погибли двое: Задержан прокурор
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Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, вблизи поселка Березна на Черниговщине. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, в понедельник, 2 ноября, около 9:20 утра правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП.

Следователи ГБР задержали прокурора в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины).

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Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе посадили на 10 лет. Из-за него погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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Теги: ДТП, смерть, Черниговская область, ГБР, прокурор
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