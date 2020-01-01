Кравчук рассказал о "плане действий" по Донбассу

В предложенном Украиной плане первым пунктом будет прекращение войны и восстановления контроля над границей.

План действий по урегулированию на Донбассе должен быть выполнимым. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Интерфакс-Украина в понедельник, 2 ноября.

После местных выборов, постановление о проведении которых блокировало переговорный процесс, российская сторона внесла предложение о создании так называемой "дорожной карты" на основе минских соглашений, пояснил Кравчук.

"Я на последнем заседании сказал: Украина также подготовит свой план действий, и через неделю внесет его для рассмотрения. Есть свои наработки у посла Мореля, есть серьезные наработки в советников "нормандской четверки". То есть мы сказали, сведем это все. Затем надо, чтобы политическая группа все это обсудила, рассмотрела", - говорит Кравчук.

По его словам, предложенная Россией "дорожная карта" содержит прямые поручения Раде и президенту Украины, что является неприемлемым.

"Ну нет такой возможности нигде в мире, чтобы любая международная организация давала прямые поручения власти определенной страны", - подчеркнул Кравчук.

В то же время в предложенном украинской стороной плане первым пунктом будет прекращение войны на Донбассе, после чего Украина должна получить контроль над границей, а ее территорию должны покинуть незаконные вооруженные формирования и наемники.

"Дальше, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать", - резюмировал Кравчук.

Напоимним, что Киев готовит стратегию по Донбассу для "нормандии". Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что в этом году Украина в лучшей переговорной ситуации, чем ранее.

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