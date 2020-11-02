В Донецкой области задержали участницу "референдума"

Женщина выдавала "бюллетени", а также следила за процессом "волеизъявления" жителей Донбасса.

В Мариуполе правоохранители разоблачили женщину, которая принимала участие в так называемом "референдуме о государственной самостоятельности Донецкой народной республики". Она выполняла функции "члена избирательной комиссии" на одном из "избирательных участков", сообщает Госпогранслужба в понедельник, 2 ноября.

По данным следствия, в 2014 году во время "референдума" женщина осуществляла учет лиц, принимавших участие в псевдоголосовании, выдавала "бюллетени", а также следила за процессом "волеизъявления".

Женщине объявили о подозрении в совершении преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК Украины). Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщалось ранее, на Донбассе депутатов сельсовета подозревают в сепаратизме. На внеочередной сессии в 2014 году они приняли решение о проведении "референдума" о выходе из состава Украины.

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