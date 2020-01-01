В госбанках снизилось число проблемных кредитов

Доля проблемных кредитов снизилась до 43,5%. Банки также планируют реструктурировать жизнеспособные кредиты и взыскать залоговое имущество.

В госбанках стало меньше проблемных кредитов Сегодня

Доля проблемных кредитов в госбанках (без учета ПриватБанка) сократилась с 47,6% в сентябре до 43,5% в октябре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в понедельник, 2 ноября.

Госбанки начали выполнять планы по очистке балансов от наследства прошлых лет - проблемных кредитов (NPL). В сентябре 2020 государственный Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов, под которые были ранее сформирован 100% резервов. Так доля проблемных кредитов в госбанках (без учета ПриватБанка) сократилась с 47,6% на 1 сентября до 43,5% на 1 октября.

При этом доля проблемных кредитов в банковском секторе снизилась с 48% до 45,6% по состоянию на 1 октября.

Как отмечает регулятор, списание проблемных кредитов является одним из основных мероприятий в рамках трехлетних планов сокращения проблемных кредитов в государственных банках.

В Нацбанке подчеркнули, что списание не означает прощения долга: банки продолжат работу по взысканию с должников. Планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с его последующей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелями.

Напомним, что ранее банки выдали доступных кредитов бизнесу на 10 млрд. За неделю было одобрено 216 кредитов общей суммой на 469 миллионов гривен.

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