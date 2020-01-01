На Черниговщине задержали прокурора за ДТП с двумя жертвами
Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, вблизи пгт Березна. Об этом сообщает ГБР в понедельник, 2 ноября.
"Сегодня примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП", – говорится в сообщении.
Прокурор был задержан. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).
Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Cмотрите фотогалерею: На Черниговщине задержали прокурора за ДТП с двумя жертвами
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 10 годам водителя, убившего в ДТП под Киевом семью из четырех человек. Обвиняемый признал свою вину полностью.
ДТП на Майдане: виновнику дали домашний арест
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet