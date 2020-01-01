На Черниговщине задержали прокурора за ДТП с двумя жертвами

Правоохранитель за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП ГБР

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, вблизи пгт Березна. Об этом сообщает ГБР в понедельник, 2 ноября.

"Сегодня примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП", – говорится в сообщении.

Прокурор был задержан. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что суд приговорил к 10 годам водителя, убившего в ДТП под Киевом семью из четырех человек. Обвиняемый признал свою вину полностью.

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