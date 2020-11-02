"Власти" Крыма не надеются на воду из Украины

В аннексированном Крыму заявляют, что сами справятся с дефицитом воды, поэтому не планируют обращаться к Украине за помощью.

В Крыму заявили, что не надеются на воду из Украины Корреспондент.net

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что аннексированный полуостров не рассчитывает на поставки воды из Украины. Об этом он заявил в интервью России 24 в понедельник, 2 ноября.

Аксенов утверждает, что Крым справится с дефицитом самостоятельно, и добавляет, что "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

Напомним, что ранее в Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению. На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.

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