"Власти" Крыма не надеются на воду из Украины
В аннексированном Крыму заявляют, что сами справятся с дефицитом воды, поэтому не планируют обращаться к Украине за помощью.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что аннексированный полуостров не рассчитывает на поставки воды из Украины. Об этом он заявил в интервью России 24 в понедельник, 2 ноября.
Аксенов утверждает, что Крым справится с дефицитом самостоятельно, и добавляет, что "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.
Напомним, что ранее в Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению. На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.
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