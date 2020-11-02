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"Власти" Крыма не надеются на воду из Украины

Комментариев: 5
В аннексированном Крыму заявляют, что сами справятся с дефицитом воды, поэтому не планируют обращаться к Украине за помощью.
В Крыму заявили, что не надеются на воду из Украины
В Крыму заявили, что не надеются на воду из Украины
Корреспондент.net

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что аннексированный полуостров не рассчитывает на поставки воды из Украины. Об этом он заявил в интервью России 24 в понедельник, 2 ноября.

Аксенов утверждает, что Крым справится с дефицитом самостоятельно, и добавляет, что "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

Напомним, что ранее в Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению. На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.

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Теги: Крым, вода, водоснабжение, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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navigator2    02.11.2020, 22:29
Оценка:  0
navigator2
Якщо будуть гнать воду насосами по трубам які ще прокласти треба то за неї треба буде платити не мало.
Колишній-східняк    02.11.2020, 21:41
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Представим себе на миг, что они проложат трубы через дно пролива или по мосту и станут качать воду с материка. И что, тамошние жители не ощутят при этом дефицита воды? Там что, есть такая река как Днепр? Или они начнут бурить Крым квадратно-гнездовым способом?
Graddfeydd    02.11.2020, 21:36
Оценка:  +4
Graddfeydd
Аксенов будет поставлять воду крымчанам прямо из телевизора.
Колишній-східняк    02.11.2020, 21:42
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Стрелять по облакам уже перехотелось?
Путин-Xyйло    02.11.2020, 21:33
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Кто Крым оккупировал у того голова и болит, все логично.
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