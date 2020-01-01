В Раде появился законопроект по е-декларированию

Документ уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен восстановить электронное декларирование в Украине после решения Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте парламента в понедельник, 2 ноября.

Инициаторами законопроекта №4304, кроме спикера Дмитрия Разумкова, выступили более 100 народных депутатов фракций Слуга народа, Европейская солидарность, а также групп За майбутне, Довира и ряда внефракционных. Главным комитетом определен комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Проект закона предусматривает возобновление действия тех статей закона О предупреждении коррупции, которые действовали до решения Конституционного суда.

После принятия этого документа, Кабинету министров будет поручено разработать предложения по изменениям в закон о предотвращении коррупции, которые бы позволили урегулировать вопросы, поднятые Конституционным судом.

Документ уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.

Напомним, на прошлой неделе судьи КСУ на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало огромный политический и общественный резонанс. Была заблокирована работа НАПК и системы электронного декларирования.

А сегодня стало известно, что Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КСУ. Оно касается экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.

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