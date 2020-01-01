Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский о роспуске КСУ: Я поступаю правильно

Комментариев: 0
Мгновенное решение СНБО и внесенный в Раду президентский законопроект сдерживают КСУ от разрушительных действий, указал президент.
Зеленский уверен, что умные депутаты поддержат его законопроект
Зеленский уверен, что умные депутаты поддержат его законопроект
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни у него, ни у парламента нет возможности отозвать судей Конституционного суда, в связи с чем глава государства призвал их уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 3 ноября, со ссылкой на выступление Зеленского в эфире телеканала ICTV.

"Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем сегодня сделать и потом спокойно перейти к обновлению состава КСУ", - отметил украинский лидер.

По его словам, именно мгновенное решение Совета нацбезопасности и обороны и внесенный в Раду президентский законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству сдерживают КСУ от разрушительных действий.

"Я не буду отзывать законопроект. Если бы я знал, что я не прав, <...> я бы немедленно отозвал. И я уверен, что поступаю правильно. Я знаю, что это сложно. Но я верю, что умные депутаты поддержат меня", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее президент предупредил депутатов Верховной Рады, что в случае, если они откажутся увольнять судей КСУ, возможен роспуск парламента.

Кроме того, глава государства считает представителей оппозиционных партий Оппозиционная платформа - За жизнь и За майбутне виновниками кризиса с Конституционным судом. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Конституционный суд, законопроект, роспуск, Владимир Зеленский, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь