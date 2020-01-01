Зеленский о роспуске КСУ: Я поступаю правильно

Мгновенное решение СНБО и внесенный в Раду президентский законопроект сдерживают КСУ от разрушительных действий, указал президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни у него, ни у парламента нет возможности отозвать судей Конституционного суда, в связи с чем глава государства призвал их уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 3 ноября, со ссылкой на выступление Зеленского в эфире телеканала ICTV.

"Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем сегодня сделать и потом спокойно перейти к обновлению состава КСУ", - отметил украинский лидер.

По его словам, именно мгновенное решение Совета нацбезопасности и обороны и внесенный в Раду президентский законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству сдерживают КСУ от разрушительных действий.

"Я не буду отзывать законопроект. Если бы я знал, что я не прав, <...> я бы немедленно отозвал. И я уверен, что поступаю правильно. Я знаю, что это сложно. Но я верю, что умные депутаты поддержат меня", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее президент предупредил депутатов Верховной Рады, что в случае, если они откажутся увольнять судей КСУ, возможен роспуск парламента.

Кроме того, глава государства считает представителей оппозиционных партий Оппозиционная платформа - За жизнь и За майбутне виновниками кризиса с Конституционным судом.

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