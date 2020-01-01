В ДТП на Хмельниччине погибла семейная пара, их ребенок пострадал

На дороге столкнулись два автомобиля, причины столкновения легковушек устанавливает полиция.

ДТП в Хмельницкой области: погибли супруги и пострадал ребенок facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В Хмельницкой области в лобовую столкнулись ВАЗ-2109 и Skoda Octavia. Об этом сообщает полиция области в четверг, 7 января.

Инцидент произошел в Теофипольском районе возле пгт Базалия на автодороге Каменец-Подольский - Белогорье. Причины столкновения автомобилей пока что устанавливаются.

В ДТП погибли супруги - водитель и пассажирка ВАЗ, сидевшая на переднем сидении. Водитель скончался по дороге в больницу.

В аварии пострадал их несовершеннолетний ребенок, он госпитализирован с травмами.

Напомним, что ранее в Одессе в ДТП с пятью авто погибли два человека. На перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской столкнулись пять автомобилей, один из них сгорел.

Также сообщалось, что водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать с его телом, но попал в ДТП. Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.

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