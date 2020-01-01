Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДТП на Хмельниччине погибла семейная пара, их ребенок пострадал

Комментариев: 0
На дороге столкнулись два автомобиля, причины столкновения легковушек устанавливает полиция.
ДТП в Хмельницкой области: погибли супруги и пострадал ребенок
ДТП в Хмельницкой области: погибли супруги и пострадал ребенок
facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В Хмельницкой области в лобовую столкнулись ВАЗ-2109 и Skoda Octavia. Об этом сообщает полиция области в четверг, 7 января.

Инцидент произошел в Теофипольском районе возле пгт Базалия на автодороге Каменец-Подольский - Белогорье. Причины столкновения автомобилей пока что устанавливаются.

В ДТП погибли супруги - водитель и пассажирка ВАЗ, сидевшая на переднем сидении. Водитель скончался по дороге в больницу.

В аварии пострадал их несовершеннолетний ребенок, он госпитализирован с травмами.

Напомним, что ранее в Одессе в ДТП с пятью авто погибли два человека. На перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской столкнулись пять автомобилей, один из них сгорел.

Также сообщалось, что водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать с его телом, но попал в ДТП. Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, дети, смерть, семья, Хмельницкая область, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь