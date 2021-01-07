Зеленский объяснил суть январского локдауна

Грядущий карантин будет не таким жестким как весенний, заверил президент. В частности, будут работать стратегические предприятия, детсады и общественный транспорт.

В ОП объяснили разницу между весенним карантином и январским локдауном Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимний карантин будет не таким жестким, как весенний. Об этом он сказан на селекторном совещании в четверг, 7 января.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных, а министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что, как показывает мировой опыт, в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней.

По словам Степанова, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

"Внедряя завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих недугов", - напомнил министр.

В свою очередь, Шмыгаль добавил, что будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия, детские сады.

Будут работать и магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. Хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать на вынос. МАФы и киоски, расположенные на расстоянии и не создающие скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее Тернополь отказался вводить локдаун. Во всех школах Тернополя продолжится обучение, а субъектам хозяйствования рекомендуется не прекращать свою предпринимательскую деятельность.

Затем еще один город в Украине отказывается вводить локдаун. Вслед за Тернополем отказываются от введения карантинных ограничений Черкассы. Против локдауна выступил мэр города.

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