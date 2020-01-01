На Рождество на Донбассе пять обстрелов

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка.

Сепаратисты на Рождество пять раз обстреливали военных на Донбассе

С начала суток на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 7 января.

Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка. Подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Также украинские саперы разминировали более 4 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.

Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали пять обстрелов за сутки. Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях сепаратистов, которые пять раз нарушали "перемирие" на Донбассе.

При этом на протяжении почти всего вторника соблюдался режим тишины, но вечером сепаратисты его четырежды нарушили.

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