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Минздрав анонсировал получение COVID-вакцины от COVAX в ближайшее время

Комментариев: 2
При этом когда именно начнется поставка вакцин и препарат какого производителя получит Украина, в министерстве не уточнили.
Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX
Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX

Минздрав получил письмо от международной организации COVAX, которая заявила, что готова в ближайшее время начать поставки COVID-вакцины в Украину. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в четверг, 7 января.

В то же время когда именно начнется поставка вакцин и препарат какой именно компании получит Украина, в ведомстве не уточнили.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на слухи о подпольной вакцинации. Если кто-то действительно с нарушением закона ввез вакцину для продажи, то реакция должна быть максимально жесткой, заверил глава государства.

Также Степанов рассказал о цене закупленных COVID-вакцин. Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира, уверил глава Минздрава.

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, МОЗ, Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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hghj    07.01.2021, 22:30
Оценка:  -6
hghj
Pfizer?
don002    08.01.2021, 01:13
Оценка:  -24
don002
А почему бы и нет? Производителя этой "вакцины" оградили от ответственности за смерти от её применения. Можно втюхивать.
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