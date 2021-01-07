Минздрав анонсировал получение COVID-вакцины от COVAX в ближайшее время

При этом когда именно начнется поставка вакцин и препарат какого производителя получит Украина, в министерстве не уточнили.

Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX

Минздрав получил письмо от международной организации COVAX, которая заявила, что готова в ближайшее время начать поставки COVID-вакцины в Украину. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в четверг, 7 января.

В то же время когда именно начнется поставка вакцин и препарат какой именно компании получит Украина, в ведомстве не уточнили.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на слухи о подпольной вакцинации. Если кто-то действительно с нарушением закона ввез вакцину для продажи, то реакция должна быть максимально жесткой, заверил глава государства.

Также Степанов рассказал о цене закупленных COVID-вакцин. Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира, уверил глава Минздрава.

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