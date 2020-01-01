Минздрав объяснил, почему локдаун оставили в силе
Власти не отказались от локдауна с 8 января в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и опытом других стран. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в четверг, 7 января.
По его словам, уменьшение статистики COVID-19 не должно вводить в заблуждение - нельзя пренебрегать серьезностью опасности, учитывая, что 6 января в мире зарегистрирован рекордный прирост случаев коронавируса - 781833.
"Нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой (на стационарном лечении находится 22 324 человека, ежедневно имеем около 2,5 тысяч новых госпитализаций, 150-200 летальных случаев, стабильным остается и процент занятости коек в отделениях интенсивной терапии)", - добавил замминистра.
Также более трети населения (37%) Украины сейчас проживает на территориях, относящихся к красному уровня эпидемической опасности (147 административно-территориальных единиц, до внедрения карантина выходного дня было 199).
Напомним, что ранее локдаун решили не переносить. Жесткий карантин начнется уже завтра, как и было объявлено ранее, при этом в силе остались все ранее оговоренные ограничения.
Также Зеленский объяснил суть январского локдауна. Грядущий карантин будет не таким жестким как весенний, заверил президент. В частности, будут работать стратегические предприятия, детсады и общественный транспорт.
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