Минздрав объяснил, почему локдаун оставили в силе

В Украине на стабильно высоком уровне находится нагрузка на систему здравоохранения, а более трети страны живут в регионах с красным уровнем эпидемической опасности.

В МОЗ объяснили, почему не отказались от локдауна с 8 января Сергей Чужаков / Global Look Press

Власти не отказались от локдауна с 8 января в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и опытом других стран. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в четверг, 7 января.

По его словам, уменьшение статистики COVID-19 не должно вводить в заблуждение - нельзя пренебрегать серьезностью опасности, учитывая, что 6 января в мире зарегистрирован рекордный прирост случаев коронавируса - 781833.

"Нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой (на стационарном лечении находится 22 324 человека, ежедневно имеем около 2,5 тысяч новых госпитализаций, 150-200 летальных случаев, стабильным остается и процент занятости коек в отделениях интенсивной терапии)", - добавил замминистра.

Также более трети населения (37%) Украины сейчас проживает на территориях, относящихся к красному уровня эпидемической опасности (147 административно-территориальных единиц, до внедрения карантина выходного дня было 199).

Напомним, что ранее локдаун решили не переносить. Жесткий карантин начнется уже завтра, как и было объявлено ранее, при этом в силе остались все ранее оговоренные ограничения.

Также Зеленский объяснил суть январского локдауна. Грядущий карантин будет не таким жестким как весенний, заверил президент. В частности, будут работать стратегические предприятия, детсады и общественный транспорт.

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