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В сети показали запрещенные к продаже в локдаун товары

Комментариев: 8
В Украине с 8 января начался усиленный карантин, во время которого запрещена торговля рядом товаров.
Колготки и носки стали вне закона
Колготки и носки стали вне закона
соцсети

С наступлением усиленных карантинных ограничений в соцсетях публикуют фото того, как в магазинах лентами закрывают запрещенные к продаже товары.

В частности, покупателей предупреждают о запрете продажи чистящих средств, женских колготок, носков, лампочек, посуди и т. д.

При этом перед локдауном правительство внесло изменения в список разрешенных к продаже товаров.

"За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить?", - пишет в Facebook журналистка Елена Скидан.

Напомним, с 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения, которые продлятся до 25 января.

Как объяснили в Минздраве, не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией и опытом других стран. Там говорят, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.

 

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Теги: торговля, фото, магазины, товары, карантин, Супермаркет, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Madyar23    08.01.2021, 14:14
Оценка:  +7
Madyar23
законы пишут идиоты
SerG-333    08.01.2021, 12:48
Оценка:  +10
SerG-333
дЭбилы
БРОКЕР_666    08.01.2021, 12:47
Оценка:  +24
БРОКЕР_666
т.е. средства для мытья - запрещено, а мобилы покупай на здоровье... гениально72%нел0хов
DrFreeman    08.01.2021, 12:42
Оценка:  +28
DrFreeman
почему я в супермаркете не могу купить лампочку? потому что вирус меня увидит когда я включу свет в туалете? Ребята - это что все взаправду происходит????
Путин-Xyйло    08.01.2021, 12:34
Оценка:  +23
Путин-Xyйло
Зато походу Эпицентры работают в обычном режиме! Как бы случайно?
Путин-Xyйло    08.01.2021, 12:18
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Если уже пришел в магазин за хлебушком, то почему нельзя купить мыло?
ВосставшийИзБана    08.01.2021, 12:26
Оценка:  +18
ВосставшийИзБана
А веревку можно?
Путин-Xyйло    08.01.2021, 12:33
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Руки мыть?
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