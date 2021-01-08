В Украине с 8 января начался усиленный карантин, во время которого запрещена торговля рядом товаров.

С наступлением усиленных карантинных ограничений в соцсетях публикуют фото того, как в магазинах лентами закрывают запрещенные к продаже товары.

В частности, покупателей предупреждают о запрете продажи чистящих средств, женских колготок, носков, лампочек, посуди и т. д.

При этом перед локдауном правительство внесло изменения в список разрешенных к продаже товаров.

"За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить?", - пишет в Facebook журналистка Елена Скидан.

Cмотрите фотогалерею: В сети показали запрещенные к продаже в локдаун товары

Напомним, с 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения, которые продлятся до 25 января.

Как объяснили в Минздраве, не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией и опытом других стран. Там говорят, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.

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