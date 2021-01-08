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В Украину вернулись осужденные в Ливии моряки

Комментариев: 4
Украинские моряки были осуждены в Ливии к пяти годам тюрьмы, но были освобождены досрочно.
Вернувшиеся из Ливии моряки
Вернувшиеся из Ливии моряки
Василий Боднар в Facebook

В Украину вернулись четверо моряков танкера Captain Khayyam, который был задержан в Ливии в 2016 году. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, замминистра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

"Моряки Е.Морар, В.Тостоган, О.Войнеровский, П.Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет", - написал он.

Дипломат подчеркнул, что досрочное освобождение из тюрьмы Ливии украинских моряков - результат совместных усилий Офиса президента, МИД, МВД и помощи турецких партнеров.

Напомним, в декабре 2017 года членов экипажа танкера Captain Khayyam ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Как сообщалось, летом в Украину вернулись 14 моряков судна Рута, которые три года провели в ливийской тюрьме. За месяц до этого моряки объявляли голодовку.

 

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Теги: Украина, моряки, Ливия, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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БРОКЕР_666    08.01.2021, 14:00
Оценка:  +14
БРОКЕР_666
особенно больше всего меня поражает каким боком тут мвд?
Michael2811    08.01.2021, 13:40
Оценка:  -23
Michael2811
Из огня да в.....Далеепо тексту!
Michael2811    08.01.2021, 13:41
Оценка:  -23
Michael2811
Далее по тексту.....................
БРОКЕР_666    08.01.2021, 13:13
Оценка:  +15
БРОКЕР_666
"осуждены в Ливии к пяти годам тюрьмы"... "встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет"..."результат совместных усилий Офиса президента, МИД, МВД" - а в чём, собственно, результат-то?
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