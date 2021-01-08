В Украину вернулись осужденные в Ливии моряки

Украинские моряки были осуждены в Ливии к пяти годам тюрьмы, но были освобождены досрочно.

Вернувшиеся из Ливии моряки Василий Боднар в Facebook

В Украину вернулись четверо моряков танкера Captain Khayyam, который был задержан в Ливии в 2016 году. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, замминистра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

"Моряки Е.Морар, В.Тостоган, О.Войнеровский, П.Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет", - написал он.

Дипломат подчеркнул, что досрочное освобождение из тюрьмы Ливии украинских моряков - результат совместных усилий Офиса президента, МИД, МВД и помощи турецких партнеров.

Напомним, в декабре 2017 года членов экипажа танкера Captain Khayyam ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Как сообщалось, летом в Украину вернулись 14 моряков судна Рута, которые три года провели в ливийской тюрьме. За месяц до этого моряки объявляли голодовку.

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