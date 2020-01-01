МОЗ ждет всплеск COVID-19, несмотря на локдаун

На время январского локдауна приходится инкубационный период заболевших во время новогодних праздников.

Сейчас должны начать выявлять заразившихся коронавирусом во время праздников, считают в МОЗ

В январе-феврале в Украине ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом, заявил в пятницу, 8 января, глава Минздрава Максим Степанов.

"Прогнозы всех наших ведущих специалистов в области эпидемиологии говорят о постепенном росте в течение января-февраля количества больных COVID-19 и как следствие увеличение нагрузки на медицинскую систему. Также, что очень важно, у нас сейчас начнется сезонный рост больных гриппом, и эта болезнь передается таким же путем, как и COVID-19, и часто вызывает такие же осложнения, и это дополнительная нагрузка на медсистему", - сказал Степанов.

"Период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года совпадает с завершением инкубационного периода заболевания COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников. Думаю, что всем понятно, когда происходит большое скопление людей, то, что было во время новогодних праздников…понятно, что количество инфицированных при таких условиях растет", - рассказал министр.

Он добавил, что во время празднования новогодних праздников произошло активное перемещение граждан, что повысило риск распространения заболевания, и что в дальнейшем составит дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Также Степанов отметил, что на данный момент в Украине одна треть всех пациентов с COVID – это пациенты в тяжелом состоянии.

“Сейчас одна треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 - это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого резко возросло количество тяжелых больных и соответственно нагрузки на медицинскую систему, в частности на реанимационное отделение. Это связано еще с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни”, - говорит министр.

Только за минувшие сутки были госпитализированы 2402 человека.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что инкубационный период коронавируса сократился почти вдвое: теперь он составляет около 7-8 дней. Ранее предполагалось, что он длится около двух недель.

К тому же, Степанов добавил, что в данный момент было замечено "омолаживание" болезни, то есть, она стала чаще поражать более молодое поколение.

Напомним, с 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения, хотя в последние недели заболеваемость снизилась, в том числе из-за падения количества тестов.

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