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Подсчитано, какой ущерб Украине нанесла незаконная продажа елок

Комментариев: 3
Нелегальные продавцы новогодних деревьев нанесли государству около 430 тыс. грн убытков.
Продавцам выписали штраф
Продавцам выписали штраф
dei.gov.ua

За период новогодних праздников Госэкоинспекция поймала на нарушениях 274 человека. Они все нелегально торговали елками, соснами и пихтами.

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Об этом стало известно из сообщения ведомства на официальном сайте.

Уточняется, что точки сбыта елок проверяли весь декабрь. У многих продавцов не нашлось бирок на деревьях с кодом, отсутствовала регистрация в системе лесхоза, а накладные оказались недостоверными.

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Было составлено 235 протоколов об админнарушениях. При этом 177 нарушителей уже привлечены к ответственности. На рассмотрение в суд передали 88 материалов.

В целом продавцы-нелегалы нанесли государству убытков на 429 456 грн. Штраф за такое нарушение составляет от 510 до 1,7 тыс. грн. Также отдельно экоинспекция брала с них деньги за возмещение ущерба окружающей среде.

Напомним, ранее мы писали, что в зоопарке под Запорожьем показали фото месячной обезьянки.

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Теги: экология, Госэкоинспекция, Елки, продажа, незаконная торговля, Новый год, ущерб
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Комментариев (3)
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Hoor    08.01.2021, 14:58
Оценка:  +5
Hoor
Спеціально шукав офіційний ялинковий базар поблизу (Київ), не було жодного. Спочатку забезпечте попит, а потім бідкайтесь.
Путин-Xyйло    08.01.2021, 14:48
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
В прошлые годы продавали чипированные елки или с кодами, на точках продажи были документы и сертификаты происхождения. В этом году таких точек не наблюдал ни одной, все нелегальная торговля, не стесняясь и ни одного полицейского это не заинтересовало. Скажите кто их крышевал?!
alexin777888    08.01.2021, 15:28
Оценка:  -22
alexin777888
когда рубили - лесники и местный сельсовет
когда везли - полиция
когда продавали - список большой
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