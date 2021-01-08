Подсчитано, какой ущерб Украине нанесла незаконная продажа елок

Нелегальные продавцы новогодних деревьев нанесли государству около 430 тыс. грн убытков.

За период новогодних праздников Госэкоинспекция поймала на нарушениях 274 человека. Они все нелегально торговали елками, соснами и пихтами.

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Об этом стало известно из сообщения ведомства на официальном сайте.

Уточняется, что точки сбыта елок проверяли весь декабрь. У многих продавцов не нашлось бирок на деревьях с кодом, отсутствовала регистрация в системе лесхоза, а накладные оказались недостоверными.

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Было составлено 235 протоколов об админнарушениях. При этом 177 нарушителей уже привлечены к ответственности. На рассмотрение в суд передали 88 материалов.

В целом продавцы-нелегалы нанесли государству убытков на 429 456 грн. Штраф за такое нарушение составляет от 510 до 1,7 тыс. грн. Также отдельно экоинспекция брала с них деньги за возмещение ущерба окружающей среде.

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