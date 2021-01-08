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Житель Закарпатья убил двух детей

Комментариев: 1
Пьяный мужчина забил до смерти детей сожительницы, а женщине нанес тяжелые травмы. Ему грозит пожизненное.
Убийца задержан, ему грозит пожизненное
Убийца задержан, ему грозит пожизненное
npu.gov.ua

На закарпатье задержали жителя пгт Буштыно, который в ходе пьяной ссоры убил двух малолетних детей своей сожительницы, сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 8 января.

Как сообщается, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей сожительницей в одном из местных развлекательных заведений. Вместе с женщиной было двое ее малолетних детей – 9-летняя дочь и двухлетний сын.

В ходе конфликта мужчина нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм дети скончались на месте происшествия. Женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершенно с особой жестокостью и в покушении на умышленное убийство своей сожительницы.

За содеянное задержанному грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области жестоко убили 26-летнего мужчину - ему во рту взорвали петарду

 

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Теги: дети, Закарпатье, убийство, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Комбатя    08.01.2021, 15:12
Оценка:  -25
Комбатя
На той земле подобное уже давно является заурядным явлением.
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