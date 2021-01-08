"COVID-вакцина приводит к смерти", - "Слуга народа"

Также депутат добавил, что “псевдопрививку” продвигают фантастические маркетологи.

Представитель “Слуги народа” Юрий Камельчук считает, что вакцину обществу навязывают, как и другие меры карантина. Вакцинация, по его словам, противоречит демократическим принципам общества.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению нардепа, принудительная вакцинация является частью плана по подчинению “непокоренных”. Также он назвал иммунизацию населения “псевдопрививками”, которые создают дополнительные искусственные границы.

Кроме того, он заявил, что в вакцинах есть вредные ингридиенты, которые могут привести к летальному исходу. Депутат добавил, что вакцина, по его данным, в некоторых случаях уже стала причиной смерти.

Политики показывают нам псевдопрививку без игл и уколов через футболку. Сценаристы акции псевдопанацеи - фантастические маркетологи. Сначала они входят в доверие через лидеров мысли. Мол, просто поверьте в это. Вы же все равно не сможете проверить, что именно ввели человеку на видео. А телевизор не лжет! – отметил Камельчук.

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Также “слуга” выступил против ношения масок. Он отметил, что маски сокращают объемы поступающего в организм кислорода и провоцируют сердечно-сосудистые болезни. Кроме того, Камельчук заявил, что власти нарушили Конституцию и права человека, введя локдаун. Он также назвал инициативу правительства преступной деятельностью, которая должна повлечь судебные иски. Нардеп уточнил, что направил запрос президенту по отмене “незаконного карантина”.

Ранее этот же “слуга” Камельчук назвал коронавирус выдуманным заболеванием.

Напомним, ранее мы писали, что МОЗ отреагировал на заявку регистрации Спутник V.

