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"COVID-вакцина приводит к смерти", - "Слуга народа"

Комментариев: 13
Также депутат добавил, что “псевдопрививку” продвигают фантастические маркетологи.
Юрий Камельчук
Юрий Камельчук
facebook.com/kamelchuk

Представитель “Слуги народа” Юрий Камельчук считает, что вакцину обществу навязывают, как и другие меры карантина. Вакцинация, по его словам, противоречит демократическим принципам общества.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению нардепа, принудительная вакцинация является частью плана по подчинению “непокоренных”. Также он назвал иммунизацию населения “псевдопрививками”, которые создают дополнительные искусственные границы.

Кроме того, он заявил, что в вакцинах есть вредные ингридиенты, которые могут привести к летальному исходу. Депутат добавил, что вакцина, по его данным, в некоторых случаях уже стала причиной смерти.

Политики показывают нам псевдопрививку без игл и уколов через футболку. Сценаристы акции псевдопанацеи - фантастические маркетологи. Сначала они входят в доверие через лидеров мысли. Мол, просто поверьте в это. Вы же все равно не сможете проверить, что именно ввели человеку на видео. А телевизор не лжет! – отметил Камельчук.

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Также “слуга” выступил против ношения масок. Он отметил, что маски сокращают объемы поступающего в организм кислорода и провоцируют сердечно-сосудистые болезни. Кроме того, Камельчук заявил, что власти нарушили Конституцию и права человека, введя локдаун.  Он также назвал инициативу правительства преступной деятельностью, которая должна повлечь судебные иски. Нардеп уточнил, что направил запрос президенту по отмене “незаконного карантина”.

Ранее этот же “слуга” Камельчук назвал коронавирус выдуманным заболеванием.

Напомним, ранее мы писали, что МОЗ отреагировал на заявку регистрации Спутник V.

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Теги: нардеп, коронавирус, вакцина, прививка, смерть, карантин, президент, правительство
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Комментариев (14)
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Noblesse_obliger    08.01.2021, 16:50
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Ещё один ДЕБИЛ из слуг урода!!!
Путин-Xyйлo    08.01.2021, 16:54
Оценка:  0
Путин-Xyйлo
Вы заблуждаетесь
GOOD_666    08.01.2021, 16:20
Оценка:  -24
GOOD_666
COVID-вакцина приводит к смерти ЭТО ФАКТ !
КУЧА ИНФОРМЫЦЫИ ЕСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПОЛНО НА ЮТЮБЕ ДАЖЕ В ВИКЕПЕДИИ ТОЛЬКО. НАШИ ВРАЧИ МОЛЧАТ
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:44
Оценка:  +1
ЗовПрироды
КОВИД19 приводит к смерти - это знают те, кто лежал в КОВИД19 клинике. Там каждый день люди мрут пачками.
А вот от официальных американских вакцин смертельных случаев зарегистрировано не было. Мрут только от китайского не зарегистрированного шмурдюка, который слугонароды решили вколоть украинцам.
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:45
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Для себя слугонароды приобретают американскую вакцину. Не будут же они себя травить каким то азиатским гавном. Гавно - это для народа
Путин-Xyйлo    08.01.2021, 16:51
Оценка:  +1
Путин-Xyйлo
В Украине нет зарегистрированной вакцины ! И копу она нужно год прожили и не тужили
Путин-Xyйлo    08.01.2021, 16:53
Оценка:  +1
Путин-Xyйлo
В Германии уже 13 смертей от вакцины это настораживает
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:56
Оценка:  0
ЗовПрироды
Откуда инфа ?
GOOD_666    08.01.2021, 16:17
Оценка:  -24
GOOD_666
Ох как боты топят за прививки к чему бы это ?
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:19
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Отсутствие прививок порождает эпидемии и массовую смертность. Лет пять тому назад агенты РПЦ вели яростную компанию против прививок детей в нашей стране. В результате получили эпидемию кори и массовую смертность от этой заразы среди малолеток.
GOOD_666    08.01.2021, 16:22
Оценка:  -24
GOOD_666
КОРЬ ТЕБЕ ЗАЩЕКУ БОТ
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:09
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Капец, какой же он придурок. Судя по тексту , мало того что шизик, так еще и уколов патологически боится. Вроде здоровый мужик, но жуткий трус. А что будет , если его КОВИД19 завалит ? Умрет наверное от нон-стоп диареи
Путин-Xyйло    08.01.2021, 15:20
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Побочный эффект чебурнета Так бывает когда набирают "партию" по объявлению! Слуга не должен быть умней клоВана.
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:10
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Слугонароды все тупые, но очень вороватые
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