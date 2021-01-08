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На Полтавщине продолжаются протесты из-за тарифов

Комментариев: 1
Местные жители в очередной раз перекрыли трассу Киев – Харьков. Они требуют снизить тарифы на газ.
Люди возмущены возросшими ценами на газ и его доставку
Люди возмущены возросшими ценами на газ и его доставку
t.me/truexanews

Жители Полтавской области продолжают протестовать против высоких тарифов на газ, в очередной раз заблокировав трассу Киев – Харьков. Об этом сообщает телеграм-канал Труха Харьков.

Протестующие заблокировали движение транспорта в районе поселка Чутово. Они беспрерывно ходят по пешеходному переходу.

В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.

Ранее сообщалось, что трассу Киев - Харьков перекрывали жители города Лубны и нескольких сел. Люди требуют снизить резко возросшие с нового года тарифы на газ.

Подобная акция на днях также прошла на Прикарпатье. Там перекрывали трассу Ивано-Франковск - Черновцы.

 

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Теги: Полтавская область, тарифы, акции протеста, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Комбатя    08.01.2021, 15:41
Оценка:  -23
Комбатя
Протестовать надо было весной 2014-го против госпереворота.
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