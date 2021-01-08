На Полтавщине продолжаются протесты из-за тарифов
Жители Полтавской области продолжают протестовать против высоких тарифов на газ, в очередной раз заблокировав трассу Киев – Харьков. Об этом сообщает телеграм-канал Труха Харьков.
Протестующие заблокировали движение транспорта в районе поселка Чутово. Они беспрерывно ходят по пешеходному переходу.
В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.
Ранее сообщалось, что трассу Киев - Харьков перекрывали жители города Лубны и нескольких сел. Люди требуют снизить резко возросшие с нового года тарифы на газ.
Подобная акция на днях также прошла на Прикарпатье. Там перекрывали трассу Ивано-Франковск - Черновцы.
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