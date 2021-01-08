На Полтавщине продолжаются протесты из-за тарифов

Местные жители в очередной раз перекрыли трассу Киев – Харьков. Они требуют снизить тарифы на газ.

Люди возмущены возросшими ценами на газ и его доставку t.me/truexanews

Жители Полтавской области продолжают протестовать против высоких тарифов на газ, в очередной раз заблокировав трассу Киев – Харьков. Об этом сообщает телеграм-канал Труха Харьков.

Протестующие заблокировали движение транспорта в районе поселка Чутово. Они беспрерывно ходят по пешеходному переходу.

В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.

Ранее сообщалось, что трассу Киев - Харьков перекрывали жители города Лубны и нескольких сел. Люди требуют снизить резко возросшие с нового года тарифы на газ.

Подобная акция на днях также прошла на Прикарпатье. Там перекрывали трассу Ивано-Франковск - Черновцы.

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