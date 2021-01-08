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Довольный Зеленский засветился на селфи с украинцами в Карпатах

Комментариев: 7
Президент отдыхает в Буковели, многие успели с ним сфотографироваться.
Зеленский сфотографировался с отдыхающими
Зеленский сфотографировался с отдыхающими
скриншот из соцсетей

Новый 2021 год Владимир Зеленский с семьей встретил в карпатской госрезиденции Синегора. После празднования гарант отправился отдыхать в Буковель.

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В то же время украинцы выкладывают в соцсети снимки, сделанные с президентом в заснеженных Карпатах.

Так, например, фото с Зеленским выложили в Инстаграм Сергей Бабич, Павел Проскурин, а также пользователь под ником tsipino_6. Фотографии также показал Телеграмм-канал PavlovskyNews.  

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Зеленский позирует на склонах с лыжами. Одет – как настоящий лыжник. Судя по фото, президент сейчас на горнолыжном курорте испытывает заснеженные трассы. На фото он выглядит довольным и почти везде улыбается.

Многие пользователи сети позитивно оценили селфи с Зеленским. Отметили, что фото станет хорошим воспоминанием о его президентстве. Отметим, что многие украинские знаменитости выбрали в этом году провести зимний отпуск на Западной Украине. Например, с гарантом поехал глава ОП Ермак, а премьер-министр Шмыгаль планировал отдохнуть во Львове.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця продлила работу “лыжного экспресса” Киев-Славское.

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Теги: фото, селфи, Зеленский, президент, Карпаты, Буковель, отдых, лыжи, курорт
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Комментариев (8)
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Путин-Xyйло    08.01.2021, 16:55
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Буковель должна приносить прибыль хозяину клоВана - кАломойше, остальным карантин!
Noblesse_obliger    08.01.2021, 16:53
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Квартальный клоун устал,ему нужен отпуск,а в стране проблем совсем нет наверно???
Комбатя    08.01.2021, 16:21
Оценка:  -27
Комбатя
Зе-это Потрох-2.Такой же пидop-хyecoc.
Путин-Xyйло    08.01.2021, 16:57
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Не тупи. 3ебил не такой же, а единственный и неповторимый!
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:16
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Перетрудился квартальный клоун. Ничего не делал, и вдруг устал Оффигеть ...
МаксимУм    08.01.2021, 16:52
Оценка:  -2
МаксимУм
Зато пэдро на Галапагосских островах снега не видит...
Петр Порошенко выбрал более теплый климат и поехал отдыхать на Новый год на на экзотический остров. Его заметили в самолете, который летел в Эквадор. Впоследствии выяснилось, что направлялся Порошенко на Галапагосские острова. (с).
tep    08.01.2021, 15:50
Оценка:  0
tep
Мда... фраза в заснежиных Карпатах для тех, кто там реально был, звучит смешно. Только вернулась, снега нет нигде, кроме Буковели и тот, из пушек, мокрый((( постоянно дождь/туман.
ЗовПрироды    08.01.2021, 16:17
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Скорее всего ЗЕ опять в Оман умотал, получить новые инструкции от ФСБ.
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