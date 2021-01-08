Довольный Зеленский засветился на селфи с украинцами в Карпатах

Президент отдыхает в Буковели, многие успели с ним сфотографироваться.

Новый 2021 год Владимир Зеленский с семьей встретил в карпатской госрезиденции Синегора. После празднования гарант отправился отдыхать в Буковель.

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В то же время украинцы выкладывают в соцсети снимки, сделанные с президентом в заснеженных Карпатах.

Так, например, фото с Зеленским выложили в Инстаграм Сергей Бабич, Павел Проскурин, а также пользователь под ником tsipino_6. Фотографии также показал Телеграмм-канал PavlovskyNews.

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Зеленский позирует на склонах с лыжами. Одет – как настоящий лыжник. Судя по фото, президент сейчас на горнолыжном курорте испытывает заснеженные трассы. На фото он выглядит довольным и почти везде улыбается.

Многие пользователи сети позитивно оценили селфи с Зеленским. Отметили, что фото станет хорошим воспоминанием о его президентстве. Отметим, что многие украинские знаменитости выбрали в этом году провести зимний отпуск на Западной Украине. Например, с гарантом поехал глава ОП Ермак, а премьер-министр Шмыгаль планировал отдохнуть во Львове.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця продлила работу “лыжного экспресса” Киев-Славское.

