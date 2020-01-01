Шмыгаль просит ЕС помочь с COVID-вакциной - СМИ

Украинский премьер, сообщает журналист, просит Еврокомиссию помочь с доступом к вакцинам от коронавируса.

Вакцинация уже идет во всех странах Евросоюза

Премьер-министр Денис Шмыгаль направил Еврокомиссии письмо с просьбой помочь Украине получить вакцину от коронавируса. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса: "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее), по сравнению с позициями ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не раньше чем в марте", - пишет Йозвяк.

Стоит отметить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня объявила о том, что ЕК закупит у компаний Pfizer и BioNTech еще 300 миллионов доз вакцины.

"Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше", - заявила она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что 75 миллионов доз новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные - в третьем и четвертом триместрах.

Двумя днями ранее 13 стран ЕС направили Еврокомиссии обращение с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса, в том числе Украине.

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