В Николаевской области загорелась нефтебаза

На нефтебазе огонь охватил емкость с битумом. Пламя тушили пенными стволами 60 человек. Жертв и пострадавших нет.

На Николаевщине на территории нефтебазы недалеко от станции Гороховка Витовского района возник пожар. С огнем боролись 60 человек, сообщается на сайте ГСЧС в Украине.

"8 января в 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района произошло возгорание одной емкости с битумом (50 м куб.) На площади около 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пожарные для пламени использовали пенные стволы.

В 13:50 пожар был локализован, а в 14:45 - ликвидирован.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожар тушили 60 спасателей, было задействовано 12 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

До этого сообщалось, что в Кривом Роге сгорел кинотеатр. Вспыхнувший ночью пожар уничтожил здание и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.

Добавим, что в Яремче ночью загорелся отель. Спасатели ликвидировали пожар площадью 250 метров квадратных. Проживающих в отеле людей вывели из здания до приезда пожарных.

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