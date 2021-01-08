Под Харьковом водитель устроил тройное ДТП и спрятался в лесу

Пострадало три человека, одна из машин вылетела в кювет.

Авария произошла на Мерефянском шоссе близ Харькова. Там столкнулось три машины.

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Об этом сообщило местное издание Status Quo, показав фото с места.

Уточняется, что ВАЗ-2108 двигался в сторону проспекта Гагарина и врезался в Hyundai. Затем этот же ВАЗ столкнулся с другим ВАЗом-2101.

Последний от удара отбросило в кювет. По предварительным данным, в ВАЗе-2101 пострадал 23-летний водитель и двое 21-летних пассажиров. Всех троих увезли в больницу.

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Очевидцы говорят, что виновник аварии скрылся в лесу. Сведения о ДТП внесли в Единый журнал учета заявлений. В инциденте разбирается полиция.

В происшествии разбирается полиция sq.com.ua

Одно авто вылетело в кювет sq.com.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе в ДТП с пятью авто погибли два человека.

