Председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“, народный депутат Украины Виктор Медведчук прокомментировал протесты в США. По мнению нардепа, “политическая система США нуждается в серьезном реформировании“. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте его партии.

По словам политика, события в Конгрессе США показали, что Соединенные Штаты вряд ли могут претендовать на роль “образца демократии“.

“Штурм Капитолия радикальными правыми стоит в одном ряду с недавними поджогами полицейских участков и массовыми грабежами магазинов, совершенных радикальными левыми. Все это, вместе взятое, свидетельствует о глубоком расколе в американском обществе, о накопившихся социальных, расовых, экономических проблемах. Показательно, что каждый пятый американец оправдал штурм парламента, как прежде каждый третий оправдывал насилие в ходе протестов за “расовую справедливость“, - отметил политик.