В Ровенской области во время пьяной стрельбы погиб 23-летний фельдшер

Злоумышленник открыл по компании, с которой повздорил, огонь из автоматического оружия. Он убил человека. Его разыскивает полиция.

В одном из развлекательных заведений города Дубно в Ровенской области в результате пьяной стрельбы погиб человек. Злоумышленник стрелял из оружия, похожего на автомат Калашникова, а потом пытался скрыться на внедорожнике, протаранив чужое авто, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"От полученного огнестрельного ранения сегодня, 8 января, погиб 23-летний житель Дубно. Правоохранители разыскивают 34-летнего дубенчанина, причастного к умышленному убийству", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что около двух часов ночи один из посетителей развлекательного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя крайне агрессивно. В результате на улице две компании повздорили, а потом между ними возникла драка.

34-летний местный житель, получив незначительные телесные повреждения, сел за руль своего Toyota Land Cruiser и уехал. Он вскоре вернулся и открыл стрельбу из автомата. В результате смертельное ранение получил 23-летний парень. Другие посетители заведения успели скрыться.

После стрельбы злоумышленник пытался уехать на своем авто. Он при этом протаранил припаркованное транспортное средство, а потом врезался в стену. Водитель бросил руль и сбежал.

Его машину поместили на территорию местного отдела полиции, оружие ищут.

Очевидцы вызвали скорую, однако приехавшие врачи ничем не смогли помочь своему коллеге. Фельдшер скончался.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Идут следственные и розыскные мероприятия по месту нахождения злоумышленника.

Напомним, житель Закарпатья убил двух детей. Пьяный мужчина забил до смерти детей сожительницы, а женщине нанес тяжелые травмы. Ему грозит пожизненное.

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