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Пьяный житель Киевщины сломал нос сотруднику полиции

Комментариев: 2
Хулигана доставили в участок. Ему грозит срок.
Хулиган вел себя вызывающе и лез в драку
Хулиган вел себя вызывающе и лез в драку
Скриншот видео

Инцидент произошел в Василькове под Киевом. Там нетрезвый мужчина напал на полицейских.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Уточняется, что в полицию заявила женщина. Она рассказала, что пьяный издевается над ее животным.

В итоге правоохранители вычислили мучителя. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражи.

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Молодой человек с правоохранителями вел себя вызывающе, ругался матом и бросался с кулаками. На требование прекратить он не реагировал.

Хулигана забрали в полицейский участок. А когда начали составлять протокол, он напал на оперативника и начал бить его. В итоге злоумышленник сломал полицейскому нос.

Нарушителя отправили в СИЗО. Открыто уголовное дело. Ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы. Судьбу хулигана решит суд.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье мужчина открыл стрельбу в магазине из-за краденного шампуня.

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Теги: полиция, ГУНП, Киевская область, полицейский, пострадавший, хулиган, нападение, видео
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйлo    08.01.2021, 16:57
Оценка:  0
Путин-Xyйлo
А потом мусора скажут сам себя задушил
Путин-Xyйлo    08.01.2021, 16:56
Оценка:  0
Путин-Xyйлo
В наручниках напал )))
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