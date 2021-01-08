Пьяный житель Киевщины сломал нос сотруднику полиции

Хулигана доставили в участок. Ему грозит срок.

Хулиган вел себя вызывающе и лез в драку Скриншот видео

Инцидент произошел в Василькове под Киевом. Там нетрезвый мужчина напал на полицейских.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Уточняется, что в полицию заявила женщина. Она рассказала, что пьяный издевается над ее животным.

В итоге правоохранители вычислили мучителя. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражи.

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Молодой человек с правоохранителями вел себя вызывающе, ругался матом и бросался с кулаками. На требование прекратить он не реагировал.

Хулигана забрали в полицейский участок. А когда начали составлять протокол, он напал на оперативника и начал бить его. В итоге злоумышленник сломал полицейскому нос.

Нарушителя отправили в СИЗО. Открыто уголовное дело. Ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы. Судьбу хулигана решит суд.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье мужчина открыл стрельбу в магазине из-за краденного шампуня.

