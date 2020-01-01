Сбитый рейс МАУ: Данилов рассказал о компенсации

Украина не должна принимать компенсации Ирана, считает секретарь СНБО. А размер денежных выплат, по его мнению, обязаны определять семьи погибших.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Украина не должна соглашаться на предложение властей Ирана по поводу компенсации в деле о сбитом самолете МАУ год назад. Размер компенсации должны определять семьи погибших. Об этом Данилов заявил в эфире телеканала Прямой.

"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, и той вине, которую должно нести на себе государство Иран", - сказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что размер компенсации должны определять родственники тех, кто погиб при крушении самолета под Тегераном 8 января 2020 года.

"Это должны решать, в первую очередь, родственники, но мы считаем, что это не та сумма, о которой необходимо вести разговоры", - подчеркнул Данилов.

Добавим, что Тегеран в конце декабря предложил выплатить родственникам жертв по 150 тысяч долларов.

Также Алексей Данилов заявил, что не исключена возможность переквалифицировать данное дело на статью о теракте.

"Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы… Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию", - заявил Данилов.

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