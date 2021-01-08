Сепаратисты открыли огонь по бригаде ремонтников

Рабочих обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Украинская сторона СЦКК подготовила письменную ноту в адрес ОБСЕ.

На Донбассе бригада ремонтников, собиравшаяся в пятницу, 8 января, провести работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода Горловка-Торецк, была обстреляна сепаратистами. Работы пришлось прекратить, сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вооруженные формирования вели стрельбу из стрелкового оружия и гранатомета.

"В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на уговоры, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращено, проведен вывод рабочей бригады и офицеров УС СЦКК из зоны работ", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы были запланированы ОКП ООС совместно с украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации (СЦКК) и КП Вода Донбасса у населенного пункта Пивденне.

На работы были получены письменные гарантии безопасности от представителей "ДНР".

Украинская сторона СЦКК сообщила, что подготовила письменную ноту в адрес ОБСЕ из-за провокационных обстрелов.

Ранее мы писали о пяти обстрелах на Рождество на Донбассе. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка.

Напомним, что Помпео признал, что ЕС и США не добились большого прогресса по Донбассу. Конфликт на востоке Украины "преимущественно заморожен", поскольку российская сторона не выполняет договоренностей, указал госсекретарь.



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